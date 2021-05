La pregunta al hueso de Jujuy Jiménez a Fandiño en vivo: "¿Es verdad que estuviste con mi ex, Juan Martín del Potro?"

Si bien mantuvieron buena onda durante toda la entrevista donde hablaron de las veces que se cruzaron en distintos trabajos, Sofía “Jujuy” Jiménez en no dudó en hacerle una consulta en vivo a Soledad Fandiño que sorprendió a todos.

Todo comenzó cuando Guido Zaffora hizo una picante pregunta en Es por ahí: “¿Compartieron algún novio?”. La primera en responder fue Fandiño: “Yo creo que no. Lo hubiéramos hablado. Lo que sí, vivimos en el mismo edificio, pero ella venía de visita nada más”.

“Es verdad, yo no vivía ahí oficialmente. Era el departamento de un exnovio mío”, continuó Jujuy, sin querer nombrar a Juan Martín del Potro. A lo que la presentadora recordó que la intentaron vincular a ella también.

Fue entonces que la invitada aprovechó el tema para despejar dudas: “Ahí quería llegar. ¿Es verdad que estuviste con mi ex, Juan Martín Del Potro?”. “No, no, de ninguna manera, nada que ver. Juan Martín nunca intentó nada, es un caballero. Yo tengo mil rumores instaladísimos. Juro que no, aparte sería horrible estar blanqueando de una acá”, se apuró a responder Soledad sin vueltas.

¡Qué momento!