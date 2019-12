Los posteos de Paula Chaves por los primeros “coletazos” del embarazo: "Hablame de retención de líquidos"

Finalmente, Paula Chaves confirmó su embarazo luego de semanas de rumores, que comenzaron tras bajarse de la temporada de Villa Carlos Paz. "Esta banda se agranda… ¡¡¡Llenos de amor y más juntitos que nunca!!! En un día muy especial... Vamos a ser 5. Te amamos y bancamos en todas Pedro Alfonso. ¡Son mi vida!", escribió la conductora en una foto en la que mostraba la incipiente pancita junto a Olivia (6) y Baltazar (3).

Mucho más relajada luego de compartir la feliz noticia, la conductora publicó unos divertidos posteos con los primeros “coletazos” del embarazo. “Podría estar así las 24 horas”, escribió en una primera foto con los pies levantados, que subió a sus historias de Instagram.

“Hablame de retención de líquidos”, comentó con humor en una segunda postal, que mostraba cómo se había marcado su piel con una pulserita. “Voy rotando por la casa”, completó en una tercera instantánea, otra vez con las piernas en alto.

Ayer por la noche, luego del debut de la obra Atrapados en el museo, Pedro habló de la gran noticia. “Si, yo ya lo sabía, pero… jajaja”, comenzó con una carcajada en una nota con Noticiero Trece. “Lo hablamos y me preguntó si lo quería decir hoy en el teatro y le dije que lo hiciera ella”, explicó.

“Estamos muy felices, los chicos lo tomaron muy bien. Pau cuando se embaraza tiene todos los síntomas y por eso tomamos la decisión de que no hiciera temporada. Ya había hecho cuando estaba embarazada de Olivia y no la había pasado bien. Son dos funciones todos los días y tiene síntomas fuertes así que decidimos que era mejor que me acompañe como familia”, concluyó el actor.