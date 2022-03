El posteo de Jorge Taiana que despertó rumores de separación de Claudia Villafañe: "Nunca te adaptes a lo que no te hace feliz"

Antes de culminar Intrusos, Daniel Ambrosino habló de la particular publicación que compartió Jorge Taiana con el que despertó rumores de crisis con Claudia Villfañe.

“Hace un par de horas, Jorge Taiana –a quien consideramos y conocemos como la pareja de Claudia Villafañe- hizo un posteo llamativo”, comenzó diciendo el panelista del ciclo de América.

En el texto que Taiana plasmó en Instagram Stories se podía leer la siguiente frase: “Si a ti no te valoran, no te sientas mal, sólo significa que no estás en el lugar correcto. Los que te conocen son los que te valoran”.

Más sobre este tema Claudia Villafañe contó que sigue con Jorge Taiana y fue rotunda sobre si volvería a casarse: "Con una sola vez fue suficiente"

“Nunca te quedes en el lugar donde nadie ve tu valor. Y nunca te adaptes a lo que no te hace feliz”, cerró el escrito que sirvió como puntapié a las especulaciones sobre su presente sentimental con la mamá de Dalma y Gianinna Maradona.

Foto: Captura de Instagram Stories