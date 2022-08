Pollo Álvarez se enojó en vivo y cortó de repente el móvil con un dirigente piquetero: "Así no se puede, chau"

El Pollo Álvarez protagonizó un fuerte cruce en Nosotros a la Mañana con el dirigente piquetero Eduardo Belliboni luego de que este reaccionara enojado a un comentario que hizo Mariel Di Lenarda.

“No coincido con usted para nada, dice ‘la gente no tiene cultura del trabajo’, lo único que falta que diga es que son negr... también”, lanzó enojado después de que la conductora contara la experiencia de un CEO de una empresa con un empleado joven.

“Yo estoy contando lo que me contaron”, dijo la periodista y Belliboni replicó: “Me deja opinar a mí o quiere opinar usted”. Fue en ese momento en que el panel del programa de eltrece intervino y le pidieron que no se pusiera agresivo.

EL MOMENTO EN EL QUE EL POLLO ÁLVAREZ CORTÓ EL MÓVIL FURIOSO

En medio del picante intercambio de Eduardo Belliboni con el panel de Nosotros a la Mañana, el Pollo Álvarez decidió cortar el móvil con el dirigente del Polo Obrero por el tono con el que se dirigió a los integrantes del programa.

“Esperen chicos, vamos a escucharlo, Eduardo un segundo, ¿me escucha?”, dijo primero el conductor y el dirigente le contestó picante: “Si ustedes quieren hablar hablen ustedes, ¿me dejan hablar o no?, ¿usted me escucha a mí o no me escucha?”.

“Yo lo escucho pero estoy queriendo hacer una intro para que usted hable”, respondió Álvarez y Belliboni retrucó: “No, ninguna intro, ya la hicieron…”. “Así no se puede, gracias Eduardo, chau”, lanzó enojado el Pollo.

Al final, el conductor explicó por qué reaccionó así: “No solo Eduardo Belliboni, a cualquier personaje del mundo del espectáculo, la política o el deporte que se pone así le diría lo mismo”.