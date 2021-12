China Suárez y el polémico motivo detrás de la videollamada que le hizo a Wanda Nara: "Quería que Mauro Icardi la vea por dejarla pagando"

Aun después de las entrevistas exclusivas que acordaron Wanda Nara y Mauro Icardi como la China Suárez con distintas plataformas que pusieron en primera persona el escándalo del año, poco a poco aparecen nuevos detalles de la polémica. Paula Varela en Intrusos reveló la “perversa”, según calificó, videollamada que tuvo la actriz con la mediática… ¡con el futbolista a su lado antes de que todo se haga público!

La periodista primero aseguró que la actriz y el futbolista tuvieron intimidad en París, pero que él se arrepintió. “Él se empezó a sentir culpable. Él, sin justificarlo, es un pibe joven, siempre estuvo con Wanda, aparece la China Suárez, fue una posibilidad, se obnubiló y fue para adelante”, aseveró la periodista.

“Cuando llegó a ese punto Icardi dijo ‘hasta acá llegué’. Ya pasó y ya está. Dijo ‘yo no quiero dejar a mi familia, no quiero dejar nada, no me voy a embarcar con vos en nada’. Ahí fue cuando él dejó de atenderle el teléfono a la China Suárez”, contó.

Paula Varela: "La China quería que Icardi la vea en una videollamada con Wanda porque la dejó pagando y no le atendió más el teléfono. Era un mensaje más para Icardi". G-plus

El enojo de la China Suárez que habría terminado en una videollamada a Wanda Nara

Tras ser “colgada” la actriz habría tomado revancha, según explicó, en una comunicación que tuvo con la empresaria con el futbolista a su lado. “Ahí se entiende más cuando la China habla con Ricky Sarkany cuatro días después, en ese recital de Camilo, y dice ‘dejame hablar con Wanda’”, recordó.

Lussich: "Hubo un pase de facturas. Algo como ‘estuviste conmigo, no me llamaste más y sé que estás con tu mujer, a ver, da la cara ahora’. Hubo un apriete". G-plus

“La China quería que Icardi la vea en una videollamada con Wanda porque la dejó pagando y no le atendió más el teléfono. Era un mensaje más para Icardi”, aseguró, provocando picantes frases de Rodrigo Lussich.

“Hubo un pase de facturas. Algo como ‘estuviste conmigo, no me llamaste más y sé que estás con tu mujer, a ver, da la cara ahora’. Hubo un apriete”, dijo el conductor, mientras Paula calificaba la supuesta acción de la China como “una perversión”.

“Eso le critican los amigos que se fueron de su círculo íntimo. No que haya estado con un casado, sino que ese casado haya sido Mauro Icardi que tenía mucha gente en común”, recordó sobre el distanciamiento que habría tenido la exfigura de Argentina, tierra de amor y venganza de Zaira Nara. ¡La polémica no para!