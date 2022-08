Polémico "me gusta" de Esteban Lamothe a un mensaje contra Lali Espósito: "Me da cringe"

En este último tiempo, Lali Espósito se puso en el centro de la escena por los besos que da en su show. Y Esteban Lamothe opinó sin filtro sobre su actitud sobre el escenario.

La actriz se besó con una de sus mejores amigas, China Suárez, con su colega Cazzu y también con Santiago Maratea, entre otras personas.

En este contexto, Esteban avaló la contundente opinión de una usuaria de Twitter, que opinó que la incomodan los "chapes" de Lali con sus colegas.

ESTEBAN LAMOTHE OPINÓ PICANTE SOBRE LOS BESOS DE LALI ESPÓSITO EN SU SHOW

"Me van a cancelar, pero me da mucho cringe que Lali se chuponee a todo lo que camina en sus shows", fue el tweet al que Esteban le dio like, y que Estefi Berardi logró capturar.

¡No le gustó!