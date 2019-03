Polémico escrache a Amalia Granata en Santa Fe: el motivo y la reacción de la panelista

Amalia Granata (37) se convirtió en una de las referentes públicas de los pañuelos celestes, símbolo contra la legalización del aborto seguro y gratuito en la Argentina. Y si bien no duda en sentar postura en cada nota que brinda, su ideología despierta todo tipo de reacciones en el público. Algunas de ellas, polémicas.

Mientras la precandidata a diputada de Santa Fe por la lista Somos Vida estaba haciendo campaña en la provincia, vivió un polémico escrache en plena vía pública: "Como saben estoy en plena campaña. En Santa Fe las elecciones primarias son el 28 de abril y fui a una radio en una localidad que se llama Recreo, donde di una entrevista. La nota fue súper amena, pero cuando la termino, salgo, me subo al auto y vienen corriendo tres chicas con un pañuelo verde en el cuello a increparme", comenzó diciendo Granata en Pamela a la tarde, ciclo del que es panelista.

"Vos tenés plata para abortar pero los pobre no. A vos no te importa nada", se la escuchó decir a una de las chicas que escrachó a Amalia Granata en Santa Fe. G-plus

"Arrancamos con el auto, me corrieron hasta el semáforo y me empezaron a insultar. Nunca en mi vida viví una situación así, fue muy violenta. La que insultaba parecía que estaba poseída y estaban filmando todo", agregó la periodista.

En las imágenes que se vieron al aire, filmadas por el acompañante de Amalia, se ve a un grupo de chicas increpándola: "Vos tenés plata para abortar pero los pobre no. A vos no te importa nada", se la escucha decir a una de ellas.

Granata: "En un momento pensé en bajarme, abrazarla, contenerla... pero capaz tiene un cuchillo, me empuja o me pega. Tuve miedo, pensé que me iban a romper el vidrio. Creo que fueron a buscar una situación de violencia para buscar mi reacción". G-plus

Fue entonces que Granata dio detalles de cómo atravesó ese momento: "Si las chicas se hubieran acercado a la puerta de la radio, yo tranquilamente me puedo sentar a dialogar con ellas, escucharlas y debatir ideas, porque a mí me enriquece su postura y quisiera que fuera recíproco".

"Pero es imposible por el nivel de violencia y odio que tienen estas mujeres. En un momento pensé en bajarme, abrazarla, contenerla... pero capaz tiene un cuchillo, me empuja o me pega. Tuve miedo, pensé que me iban a romper el vidrio. Creo que fueron a buscar una situación de violencia para buscar mi reacción y eso no lo van a encontrar nunca", cerró Amalia Granata.