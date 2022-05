Polémica versión sobre Jakob von Plessen en medio de su crisis de Zaira Nara: "Fue a un evento y le habló mal al entorno de ella"

Desde el inicio del Wanda Gate, el rumor de que Zaira Nara atravesaría una fuerte crisis de pareja con Jakob von Plessen no deja de sonar. Sin embargo, los últimos días, la versión de separación fue la que se potenció.

En ese marco, y mientras la hermana de Wanda Nara hablaba con Pía Shaw sobre su relación con el padre de sus hijos, Yanina Latorre lanzó una explosiva versión en LAM sobre Von Plessen.

Más sobre este tema Zaira Nara enfrentó por primera vez la versión de infidelidad de Jakob Von Plessen: "Es cualquiera"

"Parece que el jueves pasado fue la reapertura de Tequila. Estaban invitados ellos dos y mucha gente en común. Fue él solo, Zaira se quedó en su casa", comenzó contando la panelista.

Y agregó, punzante: "Había mucha gente del entorno de Zaira. Él estuvo toda la noche hablándole muy mal al entorno de Zaira, y ella se enteró. Están en una crisis fuerte".

"El jueves fue la reapertura de Tequila. Estaban invitados ellos dos. Fue él solo. Estuvo toda la noche hablándole muy mal al entorno de Zaira", dijo Yanina. G-plus

ZAIRA NARA ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE SU CRISIS CON JAKOB

En comunicación vía WhatsApp con Pía Shaw, Zaira Nara asumió que no está bien con su pareja, pero no se precipitó a hablar de ruptura. "Estoy en un proceso", afirmó la conductora y modelo.

Más sobre este tema Qué dice el tarot sobre Zaira Nara y Jakob Von Plessen tras su separación: el rumor de infidelidad y el futuro de la pareja

Y detalló: "Pasan cosas como en todas las familias, pero no porque me presionen, voy a acelerar procesos o declaraciones. Hoy, solo quiero decirte que me duele que inventen que yo lo encontré siéndome infiel. Me duele por mí, por él, por la familia de él y por los amigos porque no es real".