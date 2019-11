La polémica teoría de una panelista de Confrontados sobre la infidelidad: "Se acepta pasados los 400 kilómetros"

El debate sobre la separación confirmada entre la China Suárez y Benjamín Vicuña copó la tarde de Confrontados, donde expusieron información y además dieron sus propias opiniones. Así fue que después de escuchar el fragmento en que la actriz de ATAV aseguró en LAM que “no hubo terceros en discordia” en su crisis con el padre de Magnolia (1 año y 9 meses), la periodista Brenda Caretto (26) descolocó a todos con su afirmación: “Hay una que sabemos sabemos todos, y es que pasados los 400 kilómetros muchas veces se acepta la infidelidad. Quiero decir que uno la acepta".

De inmediato, Carla Conte se escandalizó en medio de las carcajadas y exclamaciones de los demás en el piso: “¡Ah, bueno, dejémonos de joder!”. Acto seguido repitió las palabras de la panelista y le pidió que desarrolle su idea. Pícara, la joven acotó: “¿Es mi generación esto? No es un mito, se sabe”.

"Pasados los 400 kilómetros uno se puede tentar después de tanto tiempo. Mucho tiempo de convivencia... Porque de verdad, parecemos todos hipócritas". G-plus

En ese momento, Rodrigo Lussich acotó: “Pagani dice eso, que pasados los 400 kilómetros no es infidelidad. ¿vos que decís, Adriana Salgueiro?”. Ahí, la artista expresó: “Estoy horrorizada. Yo entiendo que soy una persona grande, pero explicámelo por favor. O sea que cuando (mi pareja) se va a Mar del Plata no me está metiendo los cuernos”.

En medio de la polémica, Carla Conte le preguntó a Brenda si estaba de novia, y ella se sinceró un tanto sonrojada: “No, me separé...”.

Al final, Brenda Caretto se explayó sobre sus conceptos liberales de pareja: “Pasados los 400 kilómetros uno se puede tentar después de tanto tiempo. Mucho tiempo de convivencia, porque de verdad, parecemos todos hipócritas. ¿No pasa después de cinco años de relación que alguien se puede tentar? ¿Una persona tan seductora como Benjamín Vicuña? No me parece mal”.