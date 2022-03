Polémica respuesta de Jorge Rial a Nazarena Vélez: "Me dijo mafioso la mujer de un tipo que se boleteó por cagar gente"

Jorge Rial le respondió a sin filtros a Nazarena Vélez, quien contó una polémica situación que vivió cuando era conductor de Intrusos, e involucró a Fabián Rodríguez.

“Un día me llamó y me dijo ¿vos medís 1.73? Bueno, te estoy preparando el cajón. Hacía eso porque me iba a otro programa y no al de él. Tiene una cosa mafiosa y él mismo se declara mercenario”, dijo la panelista de LAM en el programa de América.

"Me dijo mafioso la mujer de un tipo que se boleteó por cagar gente" G-plus

Entonces, Jorge, que está siendo el foco de atención por cruzarse con muchas personas del ambiente del espectáculo, le respondió a través de Argenzuela, su ciclo en Radio 10: “Me dijo mafioso la mujer de un tipo que se boleteó por cagar gente”.

LUCAS BERTERO, SÚPER CRÍTICO CON JORGE RIAL POR INVOLUCRAR A FABIÁN RODRÍGUEZ EN SU CRUCE CON NAZARENA VÉLEZ

Tras escuchar la fuerte respuesta que Jorge Rial le dio a Nazarena Vélez por llamarlo mafioso, Lucas Bertero fue súper crítico con el periodista en Intrusos.

“Si yo estuviera integrando una mesa de alguien que habla así de una persona que se quitó la vida, de buena forma le diría ‘che fíjate porque no está bueno’, sino son todos cómplices”, expresó el panelista.

Finalmente, Bertero analizó contundente y sin filtros: “¿Nadie dice nada? Evidentemente hay un miedo todavía implícito en todos los colegas y la gente que trabaja con él”.