Polémica en las redes por la eliminación de Teresa en Corte y confección: la reacción y el llanto de la participante

Programa a programa, los participantes de Corte y confección se fueron ganando un lugar en los corazones de los televidentes. Y una de las más queridas por los seguidores del programa es Teresa Boccuto, la señora de 66 años que cautivó con su carisma y talento.

Fue por eso que en la emisión de este viernes se vivió uno de los momentos más tristes para muchos, luego de que Andrea Politti anunciara que la concursante, oriunda de Villa de Mayo, había sido eliminada frente a Juan Franco Santor (26).

Teresa, tras ser eliminada de Corte y confección, rompió en llanto: "¿Qué me llevo del programa? Mucho cariño de la gente, muchísimo. No me preguntes, no puedo". G-plus

Emocionado por el resultado, el joven se mostró feliz, al mismo tiempo que sus compañeros fueron a felicitarlo, mientras que a Teresa se la vio angustiada por tener que abandonar el ciclo: "¿Qué me llevo del programa? Mucho cariño de la gente, muchísimo. No me preguntes, no puedo", atinó a decir, antes de romper en llanto.

Tras el anuncio de la eliminación de Teresa, las redes sociales estallaron, con muchos televidentes descontentos por la decisión del jurado: "Le quitaron la posibilidad de su vida a una persona de 66 años y que ella misma dijo 'esta es mi ultima oportunidad'. Y se la dan a un pibe joven que le quedan muchos años más", fue uno de los tantos mensajes que se vieron en Twitter.

Le quitaron la posibilidad de su vida a una persona de 66 años y que ella misma dijo"esta es mi ultima oportunidad" y se la dan a un pibe joven que le quedan muchos años mas .

solo sepan que es horribles lo que hicieron,son detestables. @AndreaPolitti #corteyconfeccion — Barbs (@Barbsrix) 12 de abril de 2019

No lo puedo creer!!!Se merecía mil veces quedarse Teresa!! Vergüenza. se la quisieron sacar de encima x la edad #CorteYConfeccion — Caro (@Carod123) 12 de abril de 2019

Jurado los odio a todos! Ninguno fue capaz de despedir a Teresa como se merecía! !!! Son un papelon!!!!#CorteYConfeccion pic.twitter.com/wydVJhvDtS — Silvana (@Silroot) 13 de abril de 2019

La eliminacion de Teresa no es cierto, todo esta mal, todo este maldito programa esta mal... #CorteYConfeccion pic.twitter.com/oN5egBTcp4 — Skeleton&Sad💛 (@FerIahnOlguin) 12 de abril de 2019

¿Saben cuál es el mejor mérito del público? Reconocer y apoyar a los participantes que hacen un buen trabajo, cosa que los expertos no hacen debido a sus favoritismos personales. El público siempre va a bancar el talento auténtico. #CorteYConfeccion pic.twitter.com/oTQwppzVXd — Fan (Indignada) de CorteyConfección (@FanDeCyC) 12 de abril de 2019

¿De qué sirve esforzarse toda una semana si te eliminan por una portada? Escucho bastante "evaluamos el crecimiento" pero parece que es un concepto super distorsionado para el jurado. #CorteYConfeccion — Áine. (@invernaI) 13 de abril de 2019

