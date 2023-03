La polémica jugada que Camila de Gran Hermano 2022 armó contra Julieta Poggio: "No es ninguna tonta"

A pocas horas de una de las placas más difíciles de Gran Hermano 2022, la última eliminada del reality, La Tora, habló de una controvertida estrategia de Camila para exponer a Julieta Poggio. ¿El motivo? La relación que la actriz tiene con una de sus perritas que dio muchísimo que hablar.

Lucila destapó en A la Barbarossa la jugada de la rubia. “Tengan en cuenta que cuando Camila siempre habla de los perros le pregunta a Juli sobre la perra que se filtró que la maltrataba”, contó, sobre la versión que salió a desmentir con fuerza la mamá de la concursante.

“Ella sabe que Julieta fue castigada por los comentarios que hizo sobre la perrita y para mí exacerba el cariño a los perritos”, apuntó Analía Franchín, filosa. “Ella sí sabe, no es ninguna tonta”, lanzó, sobre la estrategia. ¡Tremendo!

Más sobre este tema La jugadísima confesión de Camila al contar una anécdota con su gemela, Florencia: "Estuvimos con el mismo chico, el mismo día"

LOS REPUDIABLES VIDEOS DE CAMILA LATTANZIO ANTES DE ENTRAR A GRAN HERMANO

En las últimas horas se viralizó un video compilado de Camila Lattanzio en la que muestra su otra cara antes de entrar a la casa de Gran Hermano. “Si me vas a cambiar que sea por una dama, no por una vieja que dan ganas de preguntarle cuánto cobra la noche”, decía uno de las filmaciones.

"Cuando Camila siempre habla de los perros le pregunta a Juli sobre la perra que se filtró que la maltrataba". G-plus

“Cuando me entero que soy cornuda pero la piba es alta villera. Cuando él es obeso y yo me como todo lo que aparezca”, decía en otros en los que aparece también bailando. En otro de los videos de Tik Tok expresó: “Me decía gorda, le revisé el celular y éramos cuestión de peso. Cuando se hace la inalcanzable y está más usada que baño público”.

Más sobre este tema Coti Romero encaró en vivo a La Tora de Gran Hermano: "¿Seguís pensando que yo soy una envidiosa?"

“Tranqui que yo no me cago a trompadas con nadie, solo le hablo a tu novio y te ca... la relación”, escribió en otra de las filmaciones en las que está bailando. “Cuando rompiste con la racha de feas. Cuando me entero que sigue a puras mujeres y como son feas lo dejo”, dijo también la participante de Gran Hermano.

Más sobre este tema Robertito Funes mandó al frente a La Tora y mostró su fondo de pantalla en vivo: "La saqué de Instagram, estoy hasta las manos"