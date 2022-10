Polémica frase de Martina, participante de Gran Hermano 2022: "Los bisexuales me dan asquito"

Arrancó Gran Hermano 2022 y en su debut presentaron participantes que prometen generar controversias. Una de las que dio más que hablar del reality en las redes sociales, que está edición conduce Santiago del Moro, se llama Martina Stewart Usher y tuvo dichos de discriminativos por orientación sexual.

La participante tiene 25 años, es de Tigre y es profesora de educación física. En su presentación, donde contó que su perro era como su hijo y contó que jugaba al fútbol, despertó controversia al usar términos de odio para referirse a los bisexuales.

“A mí, personalmente, me gustan los chicos y las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad. Me da un poquito de asquito”, se despachó. “Rari. Para analizar”, completó, súper polémica.

Más sobre este tema Conocé uno por uno a los 18 participantes de Gran Hermano 2022

QUIÉN ES MARTINA, LA PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO 2022 QUE DIJO QUE LE DAN “ASQUITO” LOS BISEXUALES

Además de trabajar en escuelas y como entrenadora personal, Martina aseguró que había salido con varios jugadores de fútbol.

"Las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad. Me da un poquito de asquito". G-plus

“No voy a dar nombres”, lanzó, suspicaz en su presentación antes de ingresar a la casa.

Más sobre este tema Pícaro chiste de Santiago del Moro a Wanda Nara en el debut de Gran Hermano: "Esta noche, terminamos bailando con L-Gante"

“Yo considero que si ser caprichosa es conseguir todo lo que quiero, soy caprichosa. Mi ídola Wanda Nara, hizo todo bien. Vivo con mi familia y Atilio, mi perro”, se definió la participante que, a pocas horas de entrar al programa, no solo tendría esa polémica en puerta.