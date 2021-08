Polémica definición de Claudio Caniggia sobre su hijo Alex: "Es un chico que desvaría, es un tema genético"

La crudeza con que Claudio Caniggia habló sobre su hijo menor, Alex Caniggia, es de un tenor que da escalofríos. El Pájaro lo sabe bien, y por eso lo dejó tan en claro en el mensaje de WhatsApp que le envió a Ángel de Brito: "Debo ser duro sobre esto, y que quede bien claro. Creo que Alexander a cierta edad tiene el síndrome que tienen los Nanis, que a cierta edad se dispara mal. Es lo que ocurre".

A dos semanas de que en Los Ángeles de la Mañana contaran que llevaría a juicio a su propio hijo, Claudio enfatizó: "Yo creo que Alex desvaría. No tiene concepto del ridículo, por ejemplo, tampoco conceptos racionales de lo que dice o hace. Es un chico que a mi juicio desvaría. En una mezcla que ronda entre Mariana, Gonzalo y Cristian, el papá de ellos, y todo el resto de esta banda".

En ese punto, fue fulminante con la familia de Mariana Nanis, su exesposa, al disparar contra su exyerno y su exsuegro: "Es un tema genético, no sé si es un tema de educación o principios".

Lapidario, Claudio Paul Caniggia sentenció categórico sobre Alexander: "Está montado sobre un momentito de fama ridícula y burda que después no sé, y no va a perdurar. Lo mío fue basado en un éxito real, en talento y laburo. Y no en un ratito de fama, conventillo, y de chimento". Furiosa reacción que surgió luego de que Alex volviera a tratar de "gato ese" a Sofía Bonelli, la pareja de Claudio, y que reclamara que le diera el dinero que le correspondería a Mariana Nannis en Polémica en el bar.