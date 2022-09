El Polaco le dedicó un apasionado posteo a Barby Silenzi tras decir que estaba soltero: "Reina mía, te amo"

El Polaco visitó el programa inaugural de Almorzando con Juana y allí cometió un sincericidio que casi le costó su relación de seis años con Barby Silenzi cuando Pampita le preguntó si la bailarina era el amor de su vida y él dio una respuesta inesperada.

"Vemos a un Polaco centrado, de familia. Está enamorado. ¿Barby es el amor de tu vida?", quiso saber Pampita. "Tuve varios amores de mi vida…", dijo El Polaco, entre risas y sin jugársela entre las madres de sus hijas, Karina La Princesita, Valeria Aquino y Barby Silenzi.

"Me metés en un quilombo. Mis hijas son el amor de mi vida. Cien por ciento", dijo El Polaco, y buena razón tenía ya que, al otro día, todos los medios salieron a buscar la palabra de la bailarina, que se mostró muy triste al respecto.

EL GESTO ROMÁNTICO DE EL POLACO HACIA BARBY SILENZI EN LAS REDES SOCIALES

“Creo que uno no responde ese tipo de preguntas de compromiso. La verdad, no sé qué le pasó. (...) Lo único que sí te puedo decir es que me puse triste y lloré. Creo que como haría toda mujer”, le dijo Barby a Ciudad, y se negó a decir si el cantante es el amor de su vida.

Asimismo, la bailarina también negó que la pareja haya entrado en una crisis tras la reconciliación que vivieron en mayo. “No hay crisis. No sé por qué piensan que hay una crisis”, señaló Barby, que dijo que El Polaco se disculpó aunque la forma quedó “en su intimidad”.

Sin embargo, la semana pasada, Estefi Berardi mostró el extracto de un vivo de Instagram en el que el cantante le hablaba a la prensa tras un show en Chaco. “Gracias por el piropo. Guarda que estoy soltero, ojo. Se va a armar unos quilomb… ahí”, dijo, dando a entender que ya no estaría en pareja con Barby.

Finalmente, El Polaco optó por mostrarle a todos su seguidores que la cosa con Barby Silenzi está más que bien cuando subió a sus storys de Instagram una foto junto a su pareja en la playa. “Reina mía, te amo”, escribió el cantante junto a un emoji de corazón.