La Polaca visitó con su nieta la tumba de Aldo Moretti y contó cómo murió: "No se despertó más"

Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV 2) presenta de a poco el regreso de algunos de los personajes sobrevivientes de la primera temporada y en los últimos capítulos los televidentes pudieron ver qué pasó con Samuel Trauman y ahora también La Polaca.

Raquel regresó esta semana justo a tiempo para presenciar el final de Trauman, su gran enemigo, y aprovechó su viaje para reencontrarse con Ana, su nieta que está en Buenos Aires decidida a triunfar en el mundo del espectáculo.

Una vez sepultado su viejo némesis, La Polaca aprovechó su estadía para visitar la tumba de Aldo Moretti (Gonzalo Heredia), dando a conocer que su ex marido murió en 1974 a los 63 años. “Me hubiera gustado verlo una vez más al abuelo para despedirme”, expresó Ana.

Más sobre este tema Así fue la triste muerte de Samuel Trauman, con un pedido a su sobrino: "Solo vos podés seguir mi legado" La Polaca hizo su regreso triunfal en ATAV 2 y confrontó a Samuel Trauman: "Yerba mala nunca muere"

LA POLACA VISITÓ CON ANA LA TUMBA DE ALDO MORETTI

“Una mañana entré al cuarto para llevarle el desayuno y no se despertó más. Pero no te pongas triste querida, él tuvo una muerte tranquila, en paz. Tengo la sensación que no me voy a despedir, que tenemos una conversación empezada que no va a terminar nunca”, le dijo Raquel.

“Cuando vine a Argentina no sabía hablar español y aprendí en el barco. Tu abuelo hacía malabares para tratar de entenderse conmigo”, contó La Polaca. “Era pícaro y decía que lo enamoraba que pronunciara mal una palabra, entonces cuando empecé a hablar mejor español, metía mal una palabra para volverlo loco. Ese era nuestro juego, nos reíamos mucho”, agregó.

Finalmente, ambas mujeres llegaron a la tumba de Aldo y contemplaron su lápida mientras Ana suspiraba: “Ojalá algún día pueda tener un amor como el de ustedes”. “Lo vas a tener, vas a ver”, le aseguró La Polaca, mientras Ana aseguraba que iba a ir a verlo más seguido al cementerio.