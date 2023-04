La Polaca hizo su regreso triunfal en ATAV 2 y confrontó a Samuel Trauman: "Yerba mala nunca muere"

ATAV 2 sigue presentando a las nuevas versiones de los personajes de la primera temporada, y después del regreso de Samuel Trauman (Gustavo Belatti) en el episodio de este lunes, llegó el turno de La Polaca, ahora encarnada por Silvia Kutika.

En el episodio de este martes, Trauman se coló en el camarín de Ana (Justina Bustos) justo antes de que ella haga su debut en el teatro que regentea el sobrino dele proxeneta de su abuela, Horacio Hills.

“Polaquita. Raquel. ¡Vení, no seas arisca! Eso es lo que más me gustaba de vos. A mí no me engañás, Raquel. Yo te conozco como nadie en el mundo2, le dijo Trauman a Ana, revelándole su identidad a Ana, que conoce la triste historia de su abuela.

Más sobre este tema Alma Gandini, la hija de Laura Ubfal que brilla en ATAV 2 Trauman regresó a ATAV con un contundente mensaje para Horacio: "Cuidado con las rubias de carita angelical"

LA POLACA REGRESÓ A ATAV PARA ATORMENTAR A SAMUEL TRAUMAN

“¿Me vas a negar que estás contenta de verme? ¡Tanto te extrañé! ¡Tanto!”, le dijo Trauman a la Polaca, que lo echó del camarín tras enterarse del parentesco de tío y sobrino. “Lo que es el destino. Antes Raquel y yo, y ahora mi sobrino y vos que sos tan linda. ¡Tan linda!”, exclamó Trauman antes de que un asistente llegara a buscar a Ana para que salga a escena.

Sin embargo, el anciano sufrió una descompensación en el camarín, y fue hallado en ese estado por el resto de las vedettes, que le avisaron a Horacio. Trauman fue derivado a una clínica donde despertó algunas horas después en compañía de una enfermera que le contó que “tenía visita”.

Pese a que Trauman creía que se trataba de Horacio, la que apareció fue La Polaca, aunque con el rostro de Silvia Kutika. “Al final, parrece que es verdad lo que dicen: ierba mala nunca muerre”, le dijo Raquel con su característico acento, aunque suscitando la duda de si realmente volvió o es una alucinación de Samuel que lo atormenta desde siempre.