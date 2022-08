El Pocho Lavezzi rompió el silencio ante las versiones de crisis con Natalia Borges: "Espero que me entiendas"

En los últimos días surgieron fuertes versiones de crisis entre Ezequiel “Pocho” Lavezzi Y Natalia Borges, y el exdelantero de la Selección Argentina decidió romper el silencio sobre esta información.

Fue Juan Etchegoyen el que se comunicó con el Pocho y logró que el exfutbolista hable por primera vez en mucho tiempo acerca de esta relación. “Ustedes saben que existen fuertes rumores de separación de Ezequiel Pocho Lavezzi y Natalia Borges, bueno acabo de hablar con el ex futbolista”, detalló el conductor de Mitre Live.

“Primero te voy a contar mi información y después te voy a leer lo que me dijo Lavezzi. Mi fuente me confirma la separación y me da los motivos de la ruptura”, agregó Etchegoyen, con su habitual estilo.

Más sobre este tema Guido Zaffora acusó al Pocho Lavezzi por su romance con Natalia Borges: "Le icardeó la mujer a un amigo"

EL POCHO LAVEZZI HABLÓ SOBRE LOS RUMORES DE SU CRISIS CON NATALIA BORGES

“Lo que habría sucedido es que Natalia siente que él ya no la ama y que prefiere hacer cualquier plan antes que compartir con ella, cómo que se desgastó la relación hace tiempo y ya no es lo mismo”, señaló Juan, antes de contar otro dato al respecto.

“Además, un dato: me contaron que a ella le dio mucha bronca que Pocho pase tanto tiempo con su hijo y que a ella la deje a un costado, cómo una especie de celos por pasar tanto tiempo con él y tan poco con ella”, agregó, antes de leer la respuesta del rosarino.

“Ahora bien, hablé con Lavezzi. Le pregunté por esta versión muy potente y él me respondió lo siguiente: ‘Hola Juan, si decime, todo bien por suerte’ y cuando le consulto sobre la ruptura me dijo ‘La verdad que no hablo de mi vida privada, espero que me entiendas’, lo que agiganta mucho más estos rumores de separación. Para mi está todo dicho”, cerró el conductor.