Pitty La Numeróloga sorprendió a Rodrigo Lussich al vaticinar su futuro sentimental.

Pitty La Numeróloga asistió a Socios del Espectáculo y le contó a Rodrigo Lussich, que se separó en abril de este año de Juan Pablo Kildoff, cómo le irá en el amor en 2023.

"La vibración del 2023 va a ser 7. En marzo tenés tu positivo. Y antes de que termine el año, va a estar viendo con quién. Va a haber nuevas oportunidades. Cosas que en el pasado no terminaron, que son muy importantes. El hombre propone. Vas a tener una nueva oportunidad, aunque no quieras o quieras".

"Algo totalmente nuevo. No llamen más. No lo conoce. Hay como cosas ahí, pero no. Es una persona que se va a instalar en forma sorpresiva y el amor va a tener su momento exclusivo... y te juro que me tenés que invitar al casamiento. Va a ser una bomba y va a decir... 'La Pitty tenía razón'”, cerró Pitty, haciendo hincapié en que Rodrigo aún no conoce a quien será su nueva pareja.

CÓMO ES HOY POR HOY LA VIDA SENTIMENTAL DE RODRIGO LUSSICH

"Mi corazón está seco. Solo, solísimo. Vengo de una relación larga con bastante compromiso en el medio. Así que estoy en un momento de duelo, transitando tranquilo. Juego con mi soltería porque es parte del código también. Al aire juego todo lo que quieran, pero la procesión va por dentro. Es parte del laburo. Después, estoy solo, tranquilo", afirmó en diálogo con Ciudad.