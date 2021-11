Pícaro reclamo de Juan Otero, el hijo de Flor Peña, en vivo tras un furcio de Campi: "No sabe hablar, ¡llámenme a mí!"

Caracterizado como el mini Polino, Juan Otero (13) salió al ruedo en el programa de su mamá, Florencia Peña, para hablar de MasteChef Celebrity 3 junto a Campi, también personificado como Marcelo, y no perdió la oportunidad de chicanearlo en vivo.

Todo comenzó cuando la conductora de Flor de Equipo lo hizo bailar a Campi, quien cansado por la performance terminó cometiendo un furcio al aire y el hijo de Peña se lo reclamó.

"De las cosas que más nos divierten en el mundo es verte bailar, Campi. Ponele música de nuevo", le dijo Flor al sonidista del su programa.

Atento a la chicana de la conductora, el humorista le retrucó: "No seas mala, Florencia. ¡Basta!".

Sin embargo, Campi puso su cuerpo en movimiento y al momento de hablar se quedó sin aire: "Van, van a... Tengo mucho para hablar. Me agité, pero acá tengo un ayudante".

Con Juan en escena, el adolescente lo sorprendió con su reclamo sin filtro: "Sí, porque no puede hablar este chico. Llámenme a mí si lo van a poner a este, porque no sabe hablar. Para eso me llaman a mí".

Tentada con la fuerte aparición de su hijo, Florencia Peña agregó: "Se vino picante. Este, ¿el hijo de quién es?".

JUAN OTERO CONTÓ CÓMO ES FLORENCIA PEÑA COMO MAMÁ

A mediados de julio, Juan Otero comenzó a hacer sus primeras participaciones en Flor de Equipo, programa que conduce su mamá, y su desfachatada personalidad no pasó inadvertida.

Súper desenvuelto y feliz por colaborar con su madre, el adolescente con Clarín y reveló que se llevan súper bien: "Mi mamá es un amor, nos llevamos re bien. Así como la ves de divertida en la TV es también en casa".

En la misma línea, Juan Otero reflexionó sobre cómo es ser hijo de una persona con tanta exposición como Florencia: "Está bueno porque que me gusta todo lo relacionado al arte y la actuación. Y tener una mamá que trabaja de eso y que la conocen mucho me da como un primer paso para poder ser actor también".