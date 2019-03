El pícaro gesto 2.0 de Matías Tasín luego de que Nicole Neumann confirmara la separación

El rumor de que Matías Tasín (39) se habría retirado de una discoteca de la Costanera Norte en su auto junto a Mollie Gould (19), primero causó sorpresa y luego mucho más asombro. Es que si bien la ¿actual novia? de Luis Miguel (48) dijo que los medios inventaban noticias, la fuerza de la versión forzó a que Nicole Neumann (37) tuviera que salir a blanquear su separación de Tasín.

Lejos de los micrófonos, Nicole se cansó de las especulaciones de traición de parte del empresario y aclaró en Instagram Stories: “Yo no tengo novio desde el 20 de febrero, por lo cual no le debo nada a nadie… ¡ni nadie me debe nada a mí! Y dudo de que alguien arriesgue así una relación con el Rey, ¿no? Pero si fue así, como diría J.B., 'dejen cog… a la gente tranquila', che”. La irónica cita fue a una frase de Jimena Barón, ex de su ex.

Justamente Matías Tasín, con sigilo y sin hablar con la prensa, tuvo un pícaro gesto en Instagram, deschavado por Intrusos: fue nada menos que volver a seguir a Jimena Barón, luego de que la dejara de seguir al comenzar su relación con Nicole Neumann. ¿Algún mensaje oculto, tal vez?