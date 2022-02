El pícaro elogio de Fabián Doman a Pampita sobre su vida que la sorprendió al aire: "Tuviste razón, pero no lo voy a decir"

El elogio público de Fabián Doman a Pampita fue contundente y ambos se rieron compinches, como si se tratara de una conversación que había comenzado antes y que el público no había escuchado, ¿en referencia a los cambios desde que Benjamín Vicuña se separó de China Suárez?

"Te saco del producto, del programa que viene, para hablar un poco de vos como conductora y de vos mujer, personaje. Podría arrancar diciendo 'tuviste razón', pero no lo voy a decir porque no corresponde", comenzó el conductor de Momento D en plena entrevista a Pampita por el inminente comienzo del reality El Hotel de los Famosos.

"Pero sí me da la sensación de que llegaste a un punto en que decís 'que digan lo que quieran, yo voy para adelante. Hago lo que creo, tengo mis convicciones. Que hablen de mí me da lo mismo y sigo'. Como que pasaste el umbral que pasan los grandes", continuó Doman.

Entonces, Pampita reflexionó: "Uno nunca tiene un escudo lo suficientemente fuerte para lo que es la exposición y estar expuesto, pero sí vas aprendiendo cosas con los años en qué batalla participás y en cuál no vale la pena. Yo ya no quiero estar en todo. No significa que las cosas no duelan, o que aguante todo".

"Entro en la guerra que me interesa, en la que me divierte. A veces lo uso en mi favor también. Es un juego que saber jugar y aguantar. (…) Ahora estoy en un muy buen momento personal y es más fácil sobrellevar las cosas", cerró Pampita.

PAMPITA EVITÓ REFERIRSE A CHINA SUÁREZ CON DIPLOMACIA

Más tarde, Cinthia Fernández fue al hueso al describir el gran momento personal y familiar que Pampita atraviesa desde que se casó con Roberto García Moritán y fueron padres de Ana, y que en el último tiempo coincidió también con la separación de Benjamín Vicuña de China Suárez.

"¿Por qué antes no se daba esta fluidez con el papá de tus hijos? ¿Por qué no se los veía compartiendo momentos juntos? Es desde hace un tiempo muy chiquitito", indagó la panelista de Momento D.

"Tal vez porque no publicábamos las fotos. En todos los momentos importantes de los chicos siempre estuvimos todos. Siempre fueron ellos la prioridad. Tal vez no tenían ellos la foto, no la publicaban", continuó Pampita sobre la casualidad de que desde que Benjamín Vicuña se separó de China Suárez, y que ahora está en pareja con Eli Sulichin, se muestran juntos, felices y como familia ensamblada.

"Tal vez eso también era contraproducente porque pensaban que estábamos enemistados al no tener esos momentos retratados", cerró Pampita sin explicar por qué ahora sí y antes no se mostraba con Vicuña en eventos, o que Benjamín muestre tanto de su intimidad con sus hijos con ella y China Suárez, todos juntos.