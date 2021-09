Pícaro comentario de Renée Cormillot sobre por qué no aceptó ser la madrina de Emilio: "Voy a ser hermana de por vida"

En medio de la felicidad que viven Alberto Cormillot (83) y la nutricionista Estefanía Pasquini (35) por la llegada de su hijo Emilio, Renée habló de cómo vive estos momentos con el nacimiento de su hermanito y le puso humor a la propuesta que le hicieron para que sea la madrina del pequeño.

"Vamos a saludar a Reneé, hija de (83), y hermana y madrina de Emilio", la presentó el Pollo Álvarez en Nosotros a la mañana. A lo que la entrevistada respondió: "Recibí chiquicientos mensajes diciendo que soy tía. Y no soy tía, soy hermana. Es medio confuso por la edad, yo no tengo problema de decir mi edad, tengo 54. Es una buena diferencia”.

Asimismo, la profesional reveló que prefirió no aceptar la propuesta de ser madrina del nuevo integrante de la familia: "El tema del madrinazgo me pareció que tenía que ser una amiga de Estefi. No tenía que ser yo, yo soy familia y voy a estar siempre. Así que me pareció más lógico cederlo. Aparte teniendo una madrina tan grande, uno suele buscar una madrina que sea joven. Así que el madrinazgo decidí cederlo, pero hermana voy a ser de por vida”.

"El tema del madrinazgo me pareció que tenía que ser una amiga de Estefi. No tenía que ser yo, yo soy familia y voy a estar siempre. Así que me pareció más lógico cederlo". G-plus

"Estamos esperando indicaciones, la verdad que no dormimos nada porque llegó la noticia de que ya estaban yendo para allá. Le decía ’mandame foto del bebé’ y me mandó la clásica foto detrás de la cortina. Esta mañana logré que me mandara foto de la cara, así que conocí a mi hermanito por foto", agregó.

Más sobre este tema Estefanía Pasquini mostró una tierna foto del bebé que tuvo con Alberto Cormillot: "Imposible dormir si no puedo parar de mirarlo"

Y cerró, sonriente: "Papá estaba tan chocho que te mandaba todas las imágenes y todas las situaciones".