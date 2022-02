El pícaro comentario de Pampito al ver a Carmen hablando con Flor Marcasoli, ex de Fede Bal: "Casi son familia ustedes"

Pampito hizo un pícaro comentario sobre Flor Marcasoli y Fede Bal mientras hablaba con Carmen Barbieri a través de un móvil para Mañanísima (lunes a viernes 10 hs. por Ciudad Magazine).

“Sos muy completa y sos hermosa, bella mujer, ¿cómo anda tu madre, todo bien?”, le preguntó la conductora a la vedette, quien respondió: “Mi mamá muy bien, mi familia bien gracias a Dios y la verdad quiero agradecerte por el espacio”.

“Y a tu producción también porque sos una mujer muy importante para mí. Te amo, te admiro, me has enseñado, he aprendido mucho y te lo agradezco de corazón”, agregó Marcasoli.

Fue allí cuando Pampito aprovechó para recordar el romance con Fede: “Casi son familia ustedes, fueron familia en una época”. “Fuimos familia en una época, sí”, contestó Carmen sonriente.

EL ROMANCE DE FEDE BAL CON FLOR MARCASOLI, MARCADO POR LA POLÉMICA

En medio de su separación de Laurita Fernández en el 2017, lapso en el que también intentó volver a conquistarla, aparecieron unos chats del Fede Bal con Flor Marcasoli.

Según informó Ángel de Brito en aquel entonces, el hijo de Carmen Barbieri y Laurita habrían terminado su relación por las conversaciones con la vedette.

Su romance fue confirmado por la misma Marcasoli, quien contó en LAM detalles de su relación con Fede: “Estuvimos todo el verano juntos y después seguimos hablando”.