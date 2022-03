Pícaro comentario de Carmen Barbieri al ver a Alejandra Quevedo, señalada como la nueva pareja de Jorge Rial: "Es igual a Romina Pereiro"

El nombre de Alejandra Quevedo apareció en medio de la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro, nombrada como la supuesta nueva pareja del exconductor de Intrusos. Carmen Barbieri expresó su sorpresa por la semejanza física de la periodista de C5N con la nutricionista.

“¿Es ella? Es igual a Romina. Tiene un aire a ella”, aseguró la animadora cuando pusieron en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) fotos de Alejandra por su parecido con Romina.

“Es una mujer muy diosa”, comentó Estefi Berardi sobre la periodista, que también trabaja en Instalate. “Romina también lo es”, cerró la conductora.

"¿Es Alejandra? Es igual a Romina. Tiene un aire a ella". G-plus

CARMEN BARBIERI RECORDÓ SU TREMENDA PELEA CON JORGE RIAL

Las advertencias y chicanas de Jorge Rial a Pampito luego de blanquear su separación de Romina Pereiro desenterraron los recuerdos de Carmen Barbieri con el exconductor de Intrusos.

"Me echó de América… Me echó elegantemente de América", reveló la conductora de Mañanísima sobre el episodio que sucedió allá por 2003.

Entonces, se explayó: "Yo estaba haciendo mi programa, Cómplices y testigos. En ese momento Viviana Canosa estaba en otro canal al mismo tiempo que Intrusos, y ella esa semana estaba un punto arriba. En ese momento no se hablaba tanto del rating, y les pregunté a Marcela Coronel y Luis Ventura cómo se sentían de que la Canosa estaba arriba".

"Cuando fuimos al corte, vino la maquilladora que era muy amiga de Rial y me dijo '¿Vos sabés lo que dijiste? ¿Sabés los gritos de Rial?'. Entonces le dije 'no me digas. ¿Me va a echar?'. En ese momento Rial era gerente artístico de América. Y la maquilladora me dijo 'no, peor'", cerró Carmen sobre Rial.

Ante el asombro de sus panelistas, Carmen Barbieri detalló cómo fue su salida de América en ese momento.

"Al salir de ahí me dijeron que mi programa iba a salir por Gorriti, no por Fitz Roy. Y después me mandaban a La Plata a hacer el programa a la mañana temprano, y yo allá no podía ir porque hacía teatro", precisó.

"Me sacaron el camarín. Me cambiaba en un baño de un bar de al lado. 'No había más camarines', me dijeron. Fue de a poquito", agregó la conductora.

"Jorge habrá pensado que iba a renunciar. ¡Y sí! Renuncié, fue una forma de sacarme de encima elegantemente. En el momento necesitaba el laburo, Santiago estaba muy enfermo", concluyó Carmen Barbieri sobre su conflicto ya resuelto con Jorge Rial, con quien hoy contó que tiene una muy buena relación.