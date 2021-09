El pícaro comentario de Carmen Barbieri a Estefani Berardi tras sus noticias sobre China Suárez y Benjamín Vicuña: "A vos ella no te quiere nada"

A dos meses de anunciarse la separación de China Suárez y Benjamín Vicuña, Carmen Barbieri chicaneó con humor a su panelista Estefanía Berardi, quien en el transcurso de los días puso en escena el supuesto affaire que el actor habría tenido con una moza cordobesa y la cercana relación de la actriz habría iniciado con el español Javier de Miguel.

"A vos la China no te quiere nada", le dijo la conductora de Mañanísima, programa de Ciudad Magazine que se emite de lunes a viernes a las 10.30 horas, antes de que Estefi exponga la nueva coincidencia en redes sociales que potenció el rumor de romance entre Suárez y De Miguel.

El pícaro ida y vuelta entre Carmen Barbieri y Estefanía Berardi sobre China Suárez

Estefanía Berardi: -Cuento un diez por ciento de lo que sé. Hay cosas que no cuento, y Pampito lo sabe, que le digo 'esto no lo voy a decir'. No lo cuento porque tengo código.

Carmen Barbieri: -Esta tiene miedo.

Berardi: -Pero la semana pasada hablamos del chico (Javier de Miguel) que estaría saliendo con la China Suárez. Y tengo una prueba de que esta relación va viento en popa. La China sube una historia en la que dice 'quién pidió salmorejo, sopa'. Y por otro lado, Javier, ese mismo día, habló de este tema. De la sola.

Barbieri: -A vos la China no te quiere nada.

Berardi: -No tengo ni idea, nunca le pregunté.

Barbieri: -No le importa tampoco.