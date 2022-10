Pícara respuesta de Soledad Aquino sobre cómo tomaron sus hijas la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés

Soledad Aquino dio una pícara respuesta en diálogo con LAM sobre cómo se tomaron sus hijas, Mica y Cande, la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés.

“¿Mica o Cande, o las dos a coro, te dijeron ‘uy qué lástima que se separó papá de Guille’?”, le preguntó Ángel de Brito y ella expresó: “No, no me lo dijo ninguna, yo tampoco les pregunté”.

“¿Pero tampoco manifestaron una tristeza o dolor…?”, insisitió Yanina Latorre y la expareja del conductor contestó: “No, no chusmeamos ni hablamos con las chicas de eso”.

SOLEDAD AQUINO HABLÓ DE LA PARTICIPACIÓN DE GUILLERMINA VALDÉS EN QUIÉN ES LA MÁSCARA

Soledad Aquino habló con LAM de la participación de Guillermina Valdés en ¿Quién es la Máscara?, el programa que era competencia de Marcelo Tinelli con Canta Conmigo Ahora.

“Si te llaman de otro programa que está justo enfrentado a Marcelo, ¿lo hacés?”, le consultó Nazarena Vélez y la mamá de Mica y Cande Tinelli contestó: “No, creo que no lo haría”.

“¿Entonces Guillermina rompió el código familiar cuando fue a Quién es la Máscara?”, repreguntó luego Pía Shaw y Soledad expresó al respecto: “Sí, pero es más joven, es otra edad”.