Pícara reacción de Natalia Oreiro cuando Wanda Nara dijo que el del disfraz era Pablo Echarri: "Te tendría que haber reconocido"

El análisis de Wanda Nara sobre el misterioso paso de un famosos, disfrazado de Olaf en ¿Quién es la máscara?, puso en escena a Pablo Echarri, actor que fue pareja de Natalia Oreiro 24 años atrás. ¡Y la reacción de la conductora fue desopilante!

"¡Pablo Echarri! ¿Por eso hablabas todo así, como susurrando? Pablo, ¿sos vos y no me dijiste nada? Yo te tendría que haber reconocido", expresó Oreiro, con humor y con guiños buena onda para con su ex.

PÍCARA REACCIÓN DE OREIRO ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE ECHARRI ESTÉ BAJO EL DISFRAZ

Roberto Moldavsky: -Para mí el que está ahí abajo es el señor Tomás Fonzi.

Wanda Nara: -No, para mí es alguien más grande…

Natalia Oreiro: -Para vos, Wanda, ¡quién se esconde debajo de Olaf?

Wanda: -Para mí es un galán de las novelas. Escuché su voz y me transporté a las novelas. Vos también te vas a transportar, Natalia, seguramente, cuando diga su nombre.

Natalia: -¡A ver!

Wanda: -Para mí ahí abajo está Pablo Echarri.

Natalia: -¡Pablo Echarri! ¿Por eso hablabas todo así (como susurrando)? Pablo, ¿sos vos y no me dijiste nada?

Olaf: -No puedo decir nada, Natalia.

Natalia: -¿No podés decirme nada? Pero yo te tendría que haber reconocido.

Lizy Tagliani: -Tiene la voz un poco carrasposa.

Natalia: -No, no sé. Yo no me voy a meter en la opinión de nuestros investigadores porque son los que saben. Puede ser que esté Pablo...

Wanda: -Sabés por qué, el cuerpo…

Natalia: -No, no... No sé, por ahí cambió un montón. ¡Bajó como 50 centímetros de altura!

Wanda: -Los años pasan para todos.

Natalia: -No, pero para Pablo no pasan.

Wanda: -Por ahí se encorva.

Natalia: -¿Cómo se va a encorvar Pablo? Es rejoven.