La pícara broma del Tucu López ante un posible embarazo de Sabrina Rojas: "¡Ah, sí!"

Sabrina Rojas y el Tucu López ya no se ocultan de las cámaras y en este plan asistieron al estreno de Perdida Mente, la nueva obra de José María Muscari, director de Sex, donde también trabaja el actor. La pareja le brindó una nota a Intrusos en la que volvieron a sentirse incómodos frente a “los rótulos” aunque se mostraron muy divertidos y él hasta se permitió bromear sobre un posible embarazo de la actriz.

Por eso, cuando Sabrina bromeó con que en cualquier momento iban a decir que estaba embarazada, él siguió el chiste mirando seriamente al cronista y exclamó "Ah, sí", antes de estallar en carcajadas con su novia.

“¿Es nuestra primera salida al teatro, no?”, se percató López frente a Gonzalo Vázquez, que les consultó a ambos si todavía sienten que no tienen que responder a ningún rótulo de pareja, novios, o similares. “Si no lo queremos contar, es porque no lo queremos contar. Si lo contamos, es porque contamos poco. Si rotulamos, dicen ‘uy que pronto’. ¿Es necesario (rotularnos)? ¿Vos nos ves así y qué pensás?”, contestó la ex de Luciano Castro, y dio pie a un divertido ida y vuelta.

Gonzalo Vázquez: -Yo veo que son marido y mujer.

Tucu López: -¿Sabés que sí? Ayer nos casamos por iglesia y por civil pero nadie se enteró.

Más sobre este tema Emanuel Ortega apuntó fuerte contra el ex de Julieta Prandi, Claudio Contardi: "Ninguna mujer debería pasar por lo que pasó ella" Explosiva versión de Mariana Brey sobre Rocío Marengo y Eduardo Fort: "Él la habría dejado antes del episodio que vimos en televisión"

GV: -Me imagino que cada uno sigue en su casa, porque hay gente que se muda rápido.

TL: -No, no. Cada uno en su casa. Yo soy demasiado desordenado para convivir.

SR: -Yo tengo un batallón en casa. La convivencia, dentro de un montón. ¿Te das cuenta? Todavía no llegamos a decir que somos novios, que ya estamos hablando de convivencia. Después es ‘está embarazada’ y después…

TL: -¡Ah, sí! Ja, ja, ja, ja. Tranquilitos. En armonía. Disfrutando. Esa es la que va, ¿no?

Más sobre este tema Pampita, Benjamín Vicuña y una llamativa coincidencia: comparten el hobby de pintar mandalas Quién es Javier de Miguel, el español que habría conquistado a China Suárez: tiene 37 años, es modelo e influencer

SR: - Nos gustaría, por ahora, la vida juntos. Después, uno nunca sabe lo que nos depara. Pero hablamos de hoy.

GV: -Vos estás como “in love”.

TL: -¿Y cómo me ves vos?

GV: -Hasta las bolas.

TL: -“Hasta el pingo” se dice en Tucumán. Hasta el pingo.