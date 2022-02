Picantísimo cruce de Daniel Osvaldo con un notero en plena calle: "Te lo repito, yo camino para allá y vos no"

Daniel Osvaldo reaccionó con extremo malestar al ser abordado por Tucho, notero de A la tarde, al salir de un restaurante y encontrarse con una cámara encendida.

Sin ánimo de hacer declaraciones, el ex de Jimena Barón miró fijo al cronista a los ojos y le subrayó que no lo siga para intentar sacarle una palabra, porque el cara a cara se iba a poner feo. ¡Y se puso!

PICANTÍSIMO CRUCE DE DANIEL OSVALDO CON EL NOTERO DE A LA TARDE

Notero: -Estamos acá, con Daniel Osvaldo, que está comiendo. Daniel, ¿te puedo hacer una consulta?

Daniel Osvaldo: -No. Mirá, vamos a hacer una cosa: yo voy a caminar para allá y vos no. Nos vemos.

Notero: -Pero por favor, solamente para que nos digas lo que vos nos querés decir.

Osvaldo: -No quiero decir nada. Dale. Ya te lo dije.

Notero: -Si querés contestarle algo a Ventura... Es mi trabajo este. Yo entiendo...

Osvaldo: -(Se vuelve) Te lo vuelvo a repetir: yo voy a seguir caminando para allá y vos no. Porque si no esto ya es violento. No le quiero decir nada a nadie. Que tengas un buen día.

EL DESCARGO DEL NOTERO TUCHO TRAS EL TENSO MANO A MANO CON DANIEL OSVALDO

Tucho describió en A la tarde lo que sintió en plena nota con Daniel Osvaldo, en la que el exfutbolista, con gestos y palabras, le subrayó que no le iba a dar una nota.

"El cámara me dijo. 'Andá, preguntale de vuelta'. Pero el código de barrio es: me pusiste la mano en el hombro, me tocaste la cara. Invadiste mi espacio personal...", comenzó relatando el cronista en el programa de Karina Mazzocco.

Luego, continuó detallando su tenso cara a cara con Daniel Osvaldo: "Cuando hablamos de violencia, yo no lo toqué en ningún momento".

"Si vos me estás marcando ese terreno, ya me saltó la viaraza a mí y también le puse la manito en el hombro, como diciendo 'dale'. Pero él me habla de violencia a mí y me está diciendo (con sus actos), juega el patrón de la vereda", expresó Tucho, luego del incómodo cruce con Osvaldo.

