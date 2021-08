Picantísimo comentario de Mariana Brey sobre Luciana Salazar tras correrle la boca a Mariano Martínez: "Se ha chapado cada cosa"

Mariana Brey hizo un comentario sin filtros acerca del pasado amoroso de Luciana Salazar luego de que le corriera la boca a Mariano Martínez al final de la coreografía que realizaron en La Academia. En Los Ángeles de la Mañana, la panelista le reclamó a la modelo no haberse besado con el actor en la salsa de tres.

“Tenían que terminar con beso ahí. Tenés a Mariano Martínez que es uno de los galanes más importantes, tiene que haber beso”, comentó Ángel de Brito en la emisión matutina de eltrece y Cinthia Fernández sumó: “Pero él le tiró la boca y ella le corrió, ¿o yo vi mal?. Claro chapátelo”.

Más sobre este tema Explosivo "me gusta" de Luciana Salazar contra el jurado de La Academia tras su salsa de a tres con Mariano Martínez: "Una vergüenza"

Fue allí cuando Brey disparó munición pesada contra Luciana y sus antecedentes amorosos. “Luciana a lo largo de su vida se ha chapado cada cosa, a otros cuántos que no vienen al caso”, expresó y luego de que el conductor nombrara a Martín Baclini, la angelita sentenció: “Ponele, no sé, ellos lo niegan. ¿Pero cómo no te vas a chapar a Mariano Martínez mi amor?”.