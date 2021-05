Picantísima reacción de Laurita Fernández cuando le nombraron a Soledad Fandiño: "¡Ay, no! No voy a responder"

Esta semana, Laurita Fernández y Nicolás Cabré se convirtieron en noticia, tras el sorpresivo anuncio de la separación que hizo la actriz y bailarina en Instagram, en un ida y vuelta con sus seguidores.

"¿Seguís con Nico?", le consultó un fan. Y Laura respondió: "Hace más de un mes que no estamos juntos. Nos queremos mucho. Fueron 3 años hermosos".

Con la ruptura resonando en los medios y haciendo uso del lugar de conductora que ocupa en Es por ahí, Soledad Fandiño, expareja de Cabré, jugó con la ironía y disparó: "¿Podés preguntarte a vos mismo en Instagram?".

"¿La pregunta sobre Nico que te llegó a Instagram fue una pregunta que te hizo alguien o una autopregunta tuya? Soledad Fandiño sembró esta duda", consultó el notero. G-plus

Instalada la duda, Gonzalo Vázquez, el notero de Intrusos, entrevistó a Laurita, le preguntó por su separación y le hizo una filosa consulta sobre Fandiño, que Fernández respondió con pocas palabras, pero con gestos de fastidio.

"¿Cómo estás vos después de haber comunicado la separación de Nicolás Cabré?", indagó el cronista. Y la artista contestó: "Bien. La comunican es parte de decir 'entiendo que trabajo'. Ahora voy a empezar con la promoción del programa y se iba a poner el foco en eso y no tenía sentido para mí. Por eso dije 'lo cuento en mis redes sociales', que siempre te preguntan cosas. Dije 'listo, contesto esta pregunta, lo digo y ya está'".

"Ay, no, no, no. Bueno, no voy a responder absolutamente nada. Pero sí, obvio (que me lo preguntaron)", reaccionó Laurita, con desinterés y fastidio. G-plus

Sin mucho preámbulo, el notero retrucó, al hueso: "¿La pregunta que te llegó a Instagram fue una pregunta que te hizo alguien o una autopregunta tuya? Soledad Fandiño sembró esta duda".

Levantando la mano en señal de "no me importa", Laurita Fernández respondió con desinterés: "Ay, no, no, no. Bueno, no voy a responder absolutamente nada. Pero sí, obvio (que me lo preguntaron)".