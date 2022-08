La picantísima pregunta de Sol Pérez que incomodó a Locho Loccisano en vivo

“Locho tiró una bombita. Dijo ‘ninguno pegó más notas que ustedes’. ¿A quién iba? ¿Para qué sector?”, indagó, en referencia al enojo de varios de los cien jurados y la filosa frase que les tiró en el big show de Marcelo Tinelli. “Mantuvo las notas mejor que muchos y muchos no se dieron vuelta”, había dicho, filosísimo.

Incómodo, el exconcursante de El Hotel de los Famosos no quiso entrar en la polémica. “No, no. No sé para qué sector”, empezó diciendo.

“Lo que pasa es que mi criterio. Me pongo yo como vara porque no puedo hacer otra cosa y realmente todos los que pasan son mejores que yo, así que los termino votando. Por eso digo, úsense a ustedes como vara para la vida. Yo me pongo a mí mismo para la vida como vara”, explicó.

"No los he escuchado a todos los jurados cantar. He visto a participantes que son un 10 y a jurados que son un 9.90". G-plus

SOL PÉREZ Y UNA PREGUNTA FILOSA PARA LOCHO SOBRE SU ROL EN CANTA CONMIGO AHORA

“¿Vos creés que muchos de los que van a cantar son mejores que algunos de los que están como jurados?”, lo arrinconó la panelista al modelo y él se quejo. “¡Mirá cómo es Sol Pérez!”, lanzó, entre risas.

Más sobre este tema Locho Loccisano, muy cuestionado por su crítica a una participante de Canta conmigo ahora: "Querías trasmitir amor"

“No los he escuchado a todos los jurados cantar, pero a algunos sí y he visto a participantes que deslumbraron. He visto a participantes que son un 10 y a jurados que son un 9.90”, aseveró, picante.

Más sobre este tema Locomotora Oliveras sorprendió a Locho Loccisano con un comentario sin filtros

Pero cuando le preguntaron al novio de Majo Martino si creía que algún jurado no tendría que cumplir ese rol, se diferenció. “Todos se merecen estar. Por ahí son personas que no estaban muy en el medio, pero son muy profesionales y se están mostrando”, concluyó.

Más sobre este tema Bienvenidos a bordo: el blooper de Locho Loccisano hizo estallar a Laurita Fernández