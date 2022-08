Picantísima frase de Walter Queijeiro sobre el romance de Alex Caniggia y Melody Luz: "Pensé que en dos bimestres de gas se separaban"

A full con su romance en Marbella, Alex Caniggia y Melody Luz disfrutan de su amor que surgió en El Hotel de los Famosos. Walter Queijeiro estuvo como invitado a Implacables y reconoció su sorpresa por una pareja por la que no apostaba demasiado.

“¿Es real esa pareja?”, preguntó Daniel Gómez Rinaldi al periodista deportivo y él fue muy sincero. “Yo pensé que era efímero. Pensé que eran algo como de temporada de teatro”, señaló, picante.

“Viste que en temporada se conocen en enero y en dos bimestres de gas se separan. Yo lo vi bien a él y me parece que ella se complementa muy bien con él”, destacó, sobre el noviazgo que viene teniendo la picantísima pareja.

LA REACCIÓN DE PAMPITA CUANDO LOCHO Y WALTER QUIJEIRO SE OFRECIERON A CUIDAR A ANITA

En la visita de Pampita como húesped de El Hotel de los Famosos junto a su hija Anita, Walter y Locho no dudaron en ofrecer su ayuda para cuidar de la niña. Fue entonces que la top no dudó: “Sí, obvio. ¿Se animan?”.

Sin embargo, antes de que Ana se vaya con ellos, hizo la consulta obligada al periodista y el animador: “¿Tienen experiencia con niños? ¿El kid’s club del hotel está funcionando?”.

“Yo soy papá de dos nenas, pero hacía todo mi esposa. Me arrepiento de no haber sumado conocimiento”, se lamentó Queijeiro. Mientras que Locho cerró, sincero: “Yo nunca levanté un bebe en mi vida porque soy tan bruto que me da miedo que se me caigan”.