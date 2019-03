Picantes posteos de Nicole Neumann, tras la fuerte acusación de Fabián Cubero: "Cuando una persona tóxica..."

A 1.300 kilómetros de distancia, Nicole Neumann (38) publicó unos picantes posteos luego de la grave acusación pública de Fabián Cubero (40). “No sé qué le está pasando, pero me pone muy nervioso. Los martes y miércoles son los días que me toca estar con mis hijas y me entero que están volviendo de viaje el jueves por medio de una de ellas”, aseguró el futbolista en una entrevista con El Espectador, el ciclo radial que conduce Ángel de Brito por CNN Radio Argentina.

“Como previamente a esto no hubo nada charlado, lo derivé al abogado porque no es la primera vez que me pasa. Lo hemos acordado en un convenio que no se respeta y eso me pone mal”, agregó Cubero, visiblemente enojado por la actitud de la modelo. Tras sus declaraciones, Nicole hizo picantes posteos en su cuenta oficial de Instagram, sin mencionar al padre de sus hijas.

“Cuando una persona tóxica no pueda controlarte, buscará controlar la forma en cómo otros te ven”, se lee en una imagen que Neumann publicó al mediodía del martes 26. Sin embargo, en la postal la modelo publicó “25 de marzo de 2019”, fecha en la que las declaraciones de su ex estallaron mediáticamente.

“¡¡¡Siempre con mis potranquitas al pie, lo único que me interesa es su felicidad!!! #qualitytime #mom&daughters”, escribió también en una postal junto a sus hijas, Indiana (11), Allegra (8) y Sienna (4). “¡¡¡Mis cachorritos felices, lo único que me importa!!! ¡Momentos únicos e irrepetibles, experiencias que quedarán por siempre en nuestra memoria, familia, amigos y naturaleza!”, agregó en otra instantánea.