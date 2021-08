Picantes frases de Mica Viciconte sobre el "periodo de paz" entre Nicole Neumann y Fabián Cubero: "Las apariencias engañan"

Hoy parecería que la relación de Nicole Neumann y Fabián Cubero mejoró, ya sin pases de facturas mediatizados ni declaraciones filosas. Sin embargo, Mica Viciconte desestimó que hayan cesado los roces entre la expareja.

“Hay una frase que dice que las apariencias engañan. No sé, no puedo opinar de nada porque tengo una cautelar. Pero solo las personas que saben lo que pasa, son las que viven detrás de esas paredes y saben lo que pasa realmente, siempre es preferible guardar silencio y que el tiempo empiece a demostrar las cosas”, lanzó la ex Combate en Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

“Siempre está el speech que uno dice que no podés opinar porque no sos mamá y que te digan eso es un golpe bajo de la otra persona. Y uno siempre tiene chicos en su vida, y uno también va aprendiendo y comete errores. Yo como profesora tuve alumnos chicos y también cuidé niños”, en alusión a una declaración de Nicole que parecería tenerla como destinataria.

Las frases de Nicole Neumann que habrían molestado a Mica Viciconte

"Las parejas actuales de personas que estuvieron casadas, y con hijos sobre todo, tiene que tener cierta madurez lógica y entender que al padre o la madre, depende del lado que sea, que a los hijos en común no se los puede borrar. Van a estar en nuestras vidas para siempre", había dicho la modelo en Intrusos hace un mes.

"Con Fabián estamos camino a mejorar, ponele. Yo siempre estoy tratando de buscar el buen diálogo y la buena relación porque es el padre de mis hijas y lo va a ser por siempre. Hay un poco más de diálogo por cosas que van pasando en el medio de la vida misma", aseveró, mientras que señalaba que, en cambio, con Mica su relación era “nula”.