En la vorágine por tener la primicia de una imagen, contar un dato exclusivo más u obtener un trascendido confiable, muchas veces los periodistas son tentados por personas que pretenden dinero a cambio de supuesta información exclusiva. Ante estos casos, algunos medios y periodistas acceden a realizar el pago, y otros no, entre los que se encuentra Ángel de Brito.

Ya me quieren vender material.

No entienden que no compro!!!

No entienden que no soy del malón. — Angel (@AngeldebritoOk) 27 de febrero de 2019

Así lo dejó más que claro el conductor de Los Ángeles de la Mañana en Twitter, en medio de la febril cobertura mediática por la misteriosa muerte de Natacha Jaitt. “Ya me quieren vender material. ¡No entienden que no compro! No entienden que no soy del malón”, afirmó De Brito.

¿Para qué colega habrá sido dirigida la indirecta?