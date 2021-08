Picante teoría sobre por qué Antonela Roccuzzo no sigue a Wanda Nara en las redes: "Es enemiga mortal de Evangelina Anderson"

Luego de que Lionel Messi dejara el Barcelona y se pasara al PSG, equipo donde jugará junto a Mauro Icardi, mucho se especuló con cómo será la relación que mantendrán sus respetivas esposas: Antonela Roccuzzo con Wanda Nara. Sin embargo, en medio del debate sobre este tema, Florencia de la Ve lanzó una picante versión sobre este vínculo en A la tarde.

“Me parece que son interesantes estas dos mujeres poderosas del fútbol que van a ocupar un lugar importante. ¿Son amigas o no son amigas? ¡Jamás van a ser amigas!”, comenzó diciendo la panelista del ciclo de América.

“Icardi le dio la bienvenida a Messi y Wanda no le dio la bienvenida, pero empezó a seguir a Antonela aunque ella no. Esto pasó exactamente hoy”, agregó De la Ve, mostrando en la pantalla gigante pruebas que avalan sus dichos.

“¿Por qué Antonela no sigue a Wanda? Acá hay algo interesante. No la sigue porque la mujer de Messi es íntima amiga de Evangelina Anderson, que a su vez es enemiga de por vida de Wanda". G-plus

