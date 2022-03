La picante teoría sobre la pelea de Mica Viciconte con Robertito Funes: "Él es muy amigo de Nicole Neumann"

Un inesperado cruce se dio cuando Mica Viciconte salió con todo contra Robertito Funes. ¿El motivo? Se molestó porque el conductor de ViajeChef, el ciclo donde el periodista lleva a su casa a los eliminados de MasterChef Celebrity la llama “Vichiconte”… ¡y ahora Nicole Neumann volvió a quedar en el medio!

Maite Peñoñori deslizó el motivo por el que la novia de Fabián Cubero saltó desde Twitter contra el animador. “Esta guerra no la veníamos venir. Acá hay un punto de maldad del que me voy a hacer cargo. Robertito es muy amigo de Nicole, tenían un programa juntos y ellos eran muy amigos”, lanzó, súper filosa en Intrusos.

“¿Es por eso la guerra con Mica? ¿Por qué él es amigo de Nicole?”, indagó Flor de la Ve. “Parece que siempre pronuncia mal el apellido de Mica, le dice ‘Vichiconte’. Ella salió a decir que no es tan difícil de pronunciar”, aseguró.

EL ENOJO DE MICA VICICONTE CON ROBERTITO FUNES

La exfigura de Combate había sido implacable con el expresentador de C5N. “Me parece que como periodista informarse sobre la pronunciación de un apellido no es tan difícil”, empezó diciendo desde la red social.

“No diría esto si la situación no se repitiera varias veces, ya hasta parece despectiva la forma. Se pronuncia V i c i c o n t e (súper fácil) y no Vichiconte”, escribió la mediática, arrobando al periodista. ¡Tremendo!

