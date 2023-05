Picante teoría de Marcela Tauro sobre el reencuentro de Wanda Nara y L-Gante: "Ella quedó enganchada íntimamente"

Marcela Tauro opinó a fondo del reencuentro entre Wanda Nara y L-Gante, tras la distancia que tomaron cuando la empresaria confirmó su reconciliación con Mauro Icardi.

"Vamos con L-Gante y Wanda Nara", dijo la panelista de Intrusos, lista para hablar de los recientes encuentros de la conductora de MasterChef con el cantante de cumbia 420, el más reciente fue en la Bresh, fiesta en la que mantuvieron distancia en público.

Más sobre este tema Picante rumor sobre L-Gante y Wanda Nara en la fiesta en la que coincidieron: "Mandaba gente a buscarla"

Adentrándose en el culebrón, Florencia de la Ve expresó: "Donde hubo fuego...". Y Tauro retomó la frase sin filtros: "No, ahí quedó la llama prendida".

"A mí me parece que ella quedó enganchada con el señor L-Gante... Para mí, sexualmente, fue el que mejor la trató". G-plus

LA PICANTE TEORÍA DE MARCELA TAURO SOBRE WANDA NARA Y L-GANTE

Cuando los rumores de noches apasionadas habían quedado en el pasado, el nuevo acercamiento entre Wanda y Elián llevó a que Tauro exponga su picante teoría sobre el vínculo íntimo que habría entre los famosos.

Más sobre este tema L-Gante mostró su dentadura postiza de oro de 18 kilates y diamantes: "No llegué a hacerme la estética en los dientes"

"A mí me parece que ella quedó enganchada con el señor L-Gante. No me cabe ninguna duda. No tengo la certeza, pero para mí pasó más que algo y ella quedó... Para mí, sexualmente, fue el que mejor la trató. Ella tiene un enganche...", dijo la panelista de Intrusos.

"Un enganche sexual", completó Maite Peñoñori. Y Marcela concluyó: "Yo siempre pensé que le quería dar celos a Icardi, pero hoy ya no. Y por prensa pudo ser un día".