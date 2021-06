Picante reflexión de Adrián Pallares sobre la pelea de Floppy Tesouro y Silvina Luna: "Las dos son negadoras seriales"

En enero, Floppy Tesouro confirmó su separación del empresario Rodrigo Fernández Prieto mientras él se encontraba de vacaciones en Panamá, junto a Silvina Luna, a la cual se la sindicó como la “tercera en discordia”. Esta semana Paula Varela reavivó el fuego de ese rumor en intrusos al revelar que las antiguas amigas están “enfrentadas a muerte”, y Adrián Pallares las definió como “negadoras seriales” de romances y separaciones.

“Me escribió ayer Floppy y le dije que teníamos pruebas que ella se negaba a estar en el mismo lugar que Silvina, y me dijo que seguro que estaba sacado de contexto”, contó Varela este jueves en Intrusos. “¡No! Las cosas son así: Floppy dijo que si Silvina estaba en los mismos lugares que ella en Miami, no iba porque no se la quería cruzar. Sabe que está con su ex y no se la quería cruzar”, agregó la panelista.

“Eso no quiere decir que Floppy Tesouro esté mal con su ex porque nunca lo dijimos pero a Silvina Luna no la quiere ni ver”, concluyó Paula, mientras Adrián Pallares agregaba un poco de ironía al tema. “Cuando arrancamos dijimos que las dos son divinas, que las queremos, pero las dos son negadoras seriales. Negadoras de separaciones, negadores de romances, negadoras seriales; así que sabíamos de entrada que iban a decir ‘No, no pasó nada’”, dijo el conductor.