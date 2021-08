Picante reclamo en vivo de Pampita a Jujuy Jiménez tras ver una foto suya trepada al caño estando lesionada: "No le vi tanta cara de dolor"

A principio de julio, Sofía "Jujuy" Jiménez se fracturó una costilla y La Chipi ocupa su lugar en La Academia. Lejos de permitir reemplazos dudosos, Pampita cruzó a la modelo en vivo al verla trepada al caño, recuperada de la lesión y fuera de la pista hasta la cumbia.

"La Chipi es una excelente bailarina, pero quiero ser pareja con lo que hice con el resto de los participantes. Y no le vi tanta cara de dolor a Jujuy haciendo el caño", expuso la jurado de La Academia, dando paso a un tenso cara a cara con Jujuy, en el que intervino Marcelo Tinelli.

"Pero esto fue el viernes. Y en teoría iban a bailar el viernes", respondió la modelo, sin amedrentarse. Y Pampita, sosteniendo el cero para La Chipi, acotó picante: "Con eso ya zafabas. Ya te ponía buen puntaje".

Incómoda, pero contestataria, Jujuy Jiménez reaccionó: "¿Y qué hacíamos con todo el trabajo que hizo La Chipi? Es falta de compañerismo, con todo lo que viene ensayando y bancando".

Atento a la respuesta e intuyendo que la participante estaba en condiciones de cumplir con el ritmo del caño, Tinelli la miró y le preguntó, serio: "Pará, pará. ¿Vos lo podías hacer? Das a entender que podías hacerlo diciendo 'con todo el trabajo que hizo la Chipi'".

Con un clima tenso, Jujuy respondió: "No, no podía hacerlo. Eso lo agrego. A mí me hubiera encantado hacerlo". Cerrando el incómodo cruce, Pampita apuntó, siempre filosa: "Si ya estás ensayando la cumbia, algo acá podrías haber hecho".