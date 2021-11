Picante reacción de Tamara Báez, la novia de L-Gante, tras ver el video que él hizo con Cinthia Fernández: "Le pareció innecesario"

Un posteo de Tamara Báez, novia de L-Gante, contra Cinthia Fernández por un challenge en donde aparecía muy cerca de su pareja despertó enojo. En Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10:30 hs) contó Estefanía Berardi que la molestia de la joven, que acaba de ser mamá, es real.

“Yo empecé a averiguar y lo que me dicen es que a Tamara no le gustó nada esa escena del beso que no llega a ser un beso, pero las bocas están muy cerca. Le pareció innecesario”, señaló la panelista.

Sin embargo, Pampito se despachó con un picante dato. “Cinthia hoy va a ir al VIP a ver a L-Gante, así que Tamara que se acostumbre”, lanzó, a quemarropa.

ESTEFI BERARDI CONTÓ DETALLES DEL ENOJO DE TAMARA BÁEZ CON CINTHIA FERNÁNDEZ

Estefi explicó el motivo del malestar de Tamara con Cinthia: "Ella dice que siempre lo banca con el laburo, con las giras, pero que el beso es innecesario".

Y también reveló la información que le llegó del detrás del challenge: "A mí lo que me dicen es esa escena la propuso Cinthia”, contó.