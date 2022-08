Picante reacción de Silvina Luna cuando Mica Vázquez contó cómo se enteró que Fernando Gago la engañaba con ella

El sábado por la noche, Silvina Luna se juntó a cenar con Majo Martino y Locho Loccisano y no se perdieron PH, Podemos Hablar, programa en el que Mica Vázquez recordó que Fernando Gago tuvo una historia de amor con ella y con la actriz rosarina en paralelo, trece años atrás.

"Una amiga de Silvina Luna, me dijo a modo anécdota, 'cuando vos estabas con Gago él también hablaba con Silvina a la vez'", dijo la actriz en el programa de Andy Kusnetzoff. En ese momento de la declaración, Locho filmó la cara de Luna y capturó su incómoda reacción.

"Él no me dijo que estaba de novio. Estaba jugando a dos puntas". G-plus

LA REACCIÓN DE SILVINA LUNA

Locho Loccisano: -No, no, no. Silvi.

Silvina Luna: -Es verdad. Jugaba a dos puntas.

Locho: -Necesito una historia para mi Instagram. (En aquel momento) ¿vos prendiste Intrusos y lo viste que se iba con esta piba de viaje?

Silvina: -Sí, lo vi que se iba con Mica. Él no me dijo que estaba de novio. Estaba a dos puntas. Un besito para Gago. Pero bueno, basta, basta, cortá.