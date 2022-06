Picante reacción de Romina Pereiro tras la foto de Rial con Josefina Pouso en Madrid: "Hubiera sido bueno ser más cuidadosos para preparar a mis hijas"

Luego de que todos los medios se hicieran eco de las fotos que difundieron en LAM donde se ve a Jorge Rial y Josefina Pouso juntos en un restaurante de Madrid con la que despertaron todo tipo de rumores de romance, Pía Shaw contó cómo le cayó esta noticia a Romina Pereiro, la ex del conductor.

“Nosotras trabajamos juntas con Romina. Yo fui a su casamiento con Rial y hablo con ella. Es más, ayer a la tarde cuando todavía no sabía lo que se iba a decir en LAM, habíamos quedado para juntarnos a tomar algo la semana que viene”, comenzó diciendo la panelista del ciclo de América en vivo.

“Cuando empezó el programa y Yanina cuenta que le había llegado una imagen (de Jorge con Pouso), le escribo a Romina y le pregunto si sabía algo al respecto. Ella me respondió ‘no, no tengo ni idea’. Después me dijo que iba a prender la tele y me dijo ‘sin comentarios, no voy a decir nada’”, agregó.

Pía Shaw: "Lo único que Romina Pereiro me autoriza a decir es 'no había necesidad de hacer esto público ahora. Sólo que hubiera sido bueno ser más cuidadosos porque no me dio tiempo a preparar a las nenas'". G-plus

“Le pregunté a Romina si alguna vez la escuchó nombrar a Josefina y me dijo que no, que no sabía nada. Lo único que me autoriza a decir es ‘no había necesidad de hacer esto público ahora. Sólo que hubiera sido bueno ser más cuidadosos porque no me dio tiempo a preparar a las nenas’”, contundió, en referencia a Emma y Violeta (frutos de su anterior relación con el periodista de rock Gustavo Olmedo). Y Ángel de Brito cerró: “Porque ella había contado que sus hijas habían sufrido mucho con la separación”.