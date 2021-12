Pablo Lescano le contestó a su hermana Romina quien lo acusó de echarla de Damas Gratis: "Chau langosta"

La buena onda que Pablo Lescano irradia en sus redes sociales se puso en pausa por un momento ni bien su hermana, Romina Lescano, se fue de Damas Gratis.

La joven, tras 21 años trabajando con su hermano, contó que dio un paso al costado y que ya no aguantaría ni una "humillación" más.

Más sobre este tema Romina Lescano quedó afuera de Damas Gratis y apuntó a Pablo Lescano: "Ni una humillación más, no lo merezco"

"¡Hace 23 años vengo aguantándote porque sos mi hermana', 'No te soporto más', 'No vengas más', 'Sos un dolor de hue... Y encima no sabés cantar', 'Devolveme los dos millones que perdiste'. Hasta acá llegó mi amor", expresó Romina Lescano haciendo eco de algunas de las fuertes frases que el cantante le habría dicho en estos últimos años.

PABLO LESCANO REDOBLÓ LA APUESTA TRAS LAS ACUSACIONES DE SU HERMANA

Al leer que Romina había dicho que se iba de la banda porque se sentía humillada por Pablo y que ya no aguantaba más cómo la trataba, lejos de querer poner paños de agua fría el artista le contestó redoblando la apuesta.

"Chau langosta, buen viaje gede", sentenció a través de sus stories de Instagram, tajante.

¿Recibirá respuesta?