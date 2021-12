Picante reacción de Mica Tinelli con una seguidora que criticó su imagen: "¿Hasta cuándo hay que fumarse a personas así?"

A días del escándalo que se desató en Instagram cuando a Micaela Tinelli la criticaron por haberse mostrado preocupada por su piso de madera luego de que se le inundara la casa, la diseñadora volvió a mantener un picante ida y vuelta con otra de sus seguidoras.

La dueña de Ginebra recibió un hiriente mensaje vía stories de Instagram de una mujer que criticaba cómo luce y, muy enojada, le respondió con todo.

"Te deformaste la cara, esos labios... Eras una mina tan linda al natural. No entiendo por qué tu papá no te aconseja. Si de él sale la plata. Además, se ve que estás al ped... porque respondés al toque", le dijo la mujer.

LA EXPLOSIVA RESPUESTA DE MICA TINELLI A LA USUARIA QUE CRITICÓ CÓMO SE VE

Muy enojada, Mica le contestó con todo a la detractora y no dudó en compartir el ida y vuelta remarcando que seguirá exponiendo a quienes la hieran por mensaje.

"¿Hasta cuándo hay que fumarse a personas así? Yo amo como tengo mi cara y mis labios... No me sigas agrediendo. Silencio. A nadie le importa lo que me digas", sentenció, harta.