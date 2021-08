Picante reacción de Jujuy luego de que La Princesita ironizara con un dolor en su costilla: "No me parece gracioso hacer un chiste con esto"

Luego de que Sofía “Jujuy” Jiménez y Barby Silenzi reconocieran que no pueden incorporarse a La Academia hasta después de que se desarrolle el ritmo del caño debido a una lesión que sufrieron ambas, Karina La Princesita hizo un chiste al aire que no fue muy bien tomado por sus compañeras.

“A mí me duele la costilla”, lanzó Karina, con ironía. A lo que Jujuy reaccionó rápidamente: “No, pará. Le ponemos onda y nos reímos pero no vamos a poner en duda una fractura, es una cuestión médica. Tampoco hagamos un chiste con esto porque no me parece gracioso”

“No, a mí me duele en serio. Me empezó a doler acá. Igual yo de ustedes no dudo pero me gustaría que duela a mí también”, cerró La Princesita, entre risas, mostrando su descontento por la posibilidad que tienen las jóvenes de zafar de uno de los ritmos más difíciles del certamen.

¡Qué momento!