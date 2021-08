Picante pase de factura de Cinthia Fernández a Martín Baclini en pleno móvil: "Se quejaba y lo hice famoso"

En buena relación con su expareja Cinthia Fernández, Martín Baclini le dio un móvil a LAM para confirmar su participación en la salsa de a tres junto a El Polaco y Barby Silenzi en La Academia y no pudo eludir un picante pase de factura de la panelista.

"El Polaco me llamó porque tengo buena onda con él desde el Bailando del 2019, que yo lo hice con Cinthia y él con Noelia Marzol. Me llamó y yo recopado. Me encantó la idea y acepté", contó el empresario, luego de la polémica que generó que saliera a la luz que le dijo que no a Luciana Salazar cuando le hizo la misma propuesta.

Siguiendo su relato, Ángel de Brito le preguntó a Baclini: "¿Cómo van los ensayos? Porque el Polaco siempre me dice 'nunca me ponés un 10'".

"En el Bailando se quejaba y lo hice famoso", disparó Cinthia. Atento al palito, De Brito acotó: "No lo empieces a enloquecer". Y Baclini reaccionó: "¡Qué pesada!". G-plus

Sin tener esa pretensión, Martín contestó y volvió a incluir en su respuesta a su exnovia, sin imaginar que ella le retrucaría con un pícaro pase de factura. "Yo creo que un 10 es un montón, pero un 7, un 8... Con Cinthia nos pusiste muchos 10", señaló Baclini.

Siempre picante, Fernández arremetió con una chicana sin filtro: "Él se quejaba y lo hice famoso". Atento al palito, De Brito acotó: "No lo empieces a enloquecer, Cinthia". Y Martín Baclini reaccionó con humor: "¡Qué pesada!".

En armonía con su exnovio Martín Baclini, Cinthia Fernández no pudo evitar chicanearlo al enterarse que el empresario volverá a la pista de ShowMatch en la salsa de a tres, de la mano de El Polaco y Barby Silenzi.

"Yo voy a bailar con Lizardo Ponce y con la bomba de Jose. Hay que hacerle el aguante. Todas le dijeron que no", comenzó diciéndole la panelista de LAM a Ángel de Brito, confirmando su presencia en el ritmo especial de La Academia.

Luego le dio un duro palito a Baclini, con quien hizo un Bailando dos años atrás: "Tenían que llamar a gente que bailaba, no a madera terciada".