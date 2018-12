El picante mensaje de Nicolás Cabré para Mauro Zárate ¡en plena escena de Mi hermano es un clon!

El sorpresivo pase de Mauro Zárate de Vélez Sarsfield a Boca Juniors en junio pasado generó una enorme indignación en la hinchada del equipo de Liniers. “Duele que se olviden de lo que hizo uno. Falté a mi palabra y duele porque la palabra de uno es muy importante. Acepté que mis hermanos se aparten y que no estén de acuerdo con la decisión que iba a tomar. No sé por qué el presidente de Vélez dijo que me habían prometido ir a la Selección. Sí hablamos de que pelearé la Copa Libertadores y el campeonato y que eso te lleva a que te tengan más en cuenta que en otros clubes si tenés buen rendimiento”, había dicho, entre lágrimas, el exídolo del Fortín.

Luego de la consagración de River Plate frente a Boca en la superfinal de la Copa, en Madrid, los hinchas de Vélez se “acordaron” de Zárate, quien no jugó ni un minuto de las dos finales. Y, entre los fanas del Fortín, también estuvo Nicolás Cabré.

El actor, reconocido seguidor del equipo de Liniers, le envió un picante mensaje a Zárate ¡en plena escena de Mi hermano es un clon! "Mauro ni te pusieron. ¡Mauro! ¡Ni jugaste! Querías ganar cosas importantes y no las ganaste. Nos traicionaste a todos y te quedaste solito. ¿Vos viste lo que hizo este pibe? Ni lo pusieron. ¡No vengas nunca más, Maurito!", dijo Cabré en el prime time de eltrece.

¡Mirá el video!